Super scandal pe referendum

La Bruxelles, Viorica Dancila este literalmente haituita de jurnalisti pe tema referendumului. Sunt state in Uniunea Europeana care au legalizat casatoria intre persoane de acelasi sex. Sunt state care nu au legalizat-o. Si, iata, romanii sunt chemati la referendum. Pentru a se pronunta. Pentru sau contra. Si nici asa nu e bine. Intreaga opozitie a intrat in calduri. O chestiune simpla de democratie functionala se transforma intr-un razboi intern. Iar razboiul intern se internationalizeaza. Si isi mai imagineaza cineva ca in aceste conditii nu suntem supusi unui razboi hibrid? Ce poate fi mai democratic decat un referendum? Dreptul elementar al fiecarui cetatean, care a implinit varsta majoratu ...