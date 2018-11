Toate Bisericile noastre creştine sunt pline de Partidul Babelor Conservatoare, care-s pline de drăcuşori şi care au ele regulile lor. – Nu băga anafura în gură întâi! – Nu lua agheasma întâi! – Nu pune mâna acolo! – De ce ai cumpărat lumânarea aia? – De ce ai păşit aşa? – De ce ai călcat The post Superstițiile nu țin de ortodoxie / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.