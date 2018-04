Superstitii, traditii si obiceiuri de Sfantul Gheorghe. Ce sa NU faci pe 23 aprilie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Crestinii ortodocsi il sarbatoresc in data de 23 aprilie pe Sfantul Gheorghe, ocrotitorul Armatei Romane. Aceasta zi este marcata de mai multe traditii, obiceiuri si superstitii populare. Sfantul Mucenic Gheorghe s-a nascut in Capadocia, din parinti crestini, pe vremea imparatului Diocletian, in secolul al IV-lea. El a ajuns conducator de armata, datorita vitejiei si victoriilor sale. In anul 303, Diocletian a inceput lupta impotriva crestinilor, iar Sfantul Gheorghe nu s-a ferit sa-si marturiseasca credinta, fapt pentru care a fost intemnitat si torturat. Legendele spun ca Sfantul nu a fost ranit in timpul torturii si a reusit sa invieze un mort. Vazand aceste lucruri, sotia lui Diocletian, imparateasa Alexadra, a devenit si ...