SUPERTARE! Ce facea Bianca in masina de 250 000 euro cand a trecut pe rosu…

In graba de a-si rezolva cat mai repede cu putinta treburile de zi cu zi, Bianca Dragusanu reuseste sa faca lucruri pe care, cu sinceritate apoi, le regreta enorm. Asa s-a intamplat si zilele acestea, cand diva a facut o gafa de zile mari pe o strada intens circulata din Capitala.

Diva care se afla la volanul bolidului de lux pe care-l detine iubitul ei Alex Bodi, un Bentley care costa aproximativ un sfert de million de euro, a reusit sa atraga privirile tuturor soferilor. Si asta pentru ca, in timp ce conducea, se pare ca divei divei i s-a facut foame su a decis sa se infrupte, la volan, cu o mica gustarica. Intre doua semafoare, Bianca Dragusanu a servit, cu mare pofta, o banana.

De cand s-a intors din Asia, diva pare sa fie foarte ocupata cu afacerile si a inceput sa aiba din ce in ce mai putin timp liber. Iar acesta pare sa fie motivul pentru care, uneori, reuseste sa faca gesturi pe care le regreta apoi. Asa se face ca, la un moment dat, Bianca nu a mai tinut cont de culoarea semaforului si fara sa-i pese ca poate produce o tamponare, diva a trecut pe culoarea rosie.

Din cate se pare, diva parea sa fie mult mai preocupata de cum arata si din cauza faptului ca a ales sa se machieze la volanul masinii de 250.000 de euro, vedeta a reusit, cu usurinta, sa incalce regulile de circuilatie. De aceasta data, Bianca se pare ca a avut noroc si asta pentru ca in zona respectiva nu se afla niciun politist care putea sa-i aplice o amenda destul de usturatoare si sa o lase fara permis pentru urmatoarele 90 de zile.

Imediat ce a parcat in fata imobilului in care are sediul ateleriul de haine, Bianca Dragusanu a coborat in graba, dar nu inainte de a lua cu ea coaja de la banana pe care a servit-o cu cateva minute inainte. Pesemne ca, blondina este destul de atenta cu bijuteria pe patru roti pe care o detine iubitul ei si pe care o conduce in aceasta perioada.

A fost casatorita cu Victor Slav, dar au divortat

Bianca Dragusanu s-a nascut pe 6 martie 1982 in Hunedoara. Ea si Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civila a Sectroului 3 din Bucuresti. Nunta au facut-o pe 29 septembrie 2013, iar nasi au fost Nicoleta Luciu si sotul ei Zsolt Csergo. La cateva luni dupa ce au devenit sot si sotie, in 2014, din pacate, ei au divortat. Ulterior, ei si-au reluat relatia in secret, dupa care blonda a facut totul public. Bianca Dragusanu i-a daruit o fiica lui Victor Slav. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.