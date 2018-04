Suplimente pentru o piele mai frumoasa

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Frumusetea pielii chiar vine atat din interior, cat si din exterior. Pentru a mentine un echilibru intre substantele hranitoare care ii sunt necesare, trebuie sa actionam din ambele directii. Va propunem in continuare sa aflam care sunt suplimentele care ne ajuta sa avem o piele sanatoasa si radioasa. Piele fara pete sau roseata Vitamina A si derivatii ei (retinoizi) ajuta la reducerea ridurilor si petelor maronii. In plus, este benefica si pentru pielea uscata sau pentru tratarea acneei vulgare. Se poate administra intern, dar este foarte eficienta si daca o aplicam direct pe piele. Este bine sa masezi pielea cu vitamina A seara, deoarece devine inactiva in contact cu razele soarelui, a ...