Suporterii CSM Politehnica Iasi pot achizitiona in continuare abonamente la pret redus

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Clubul sportiv CSM Politehnica Iasi vine in intampinarea suporterilor care doresc sa fie alaturi de jucatori pe intreg parcursul noului sezon, oferindu-le posibilitatea de a achizitiona, in continuare, abonamente la pret redus. Abonamentele vor permite accesul la toate meciurile echipei din sezonul regulat, precum si la meciurile din Playoff / Playout si cele din Cupa Romaniei. Abonamentele vor putea fi achizitionate zilnic de la magazinul oficial al clubului din Iulius Mall, parter, in intervalul 12 – 20. De asemenea, acestea vor fi disponibile si online la adresa www.abonamente.politehnicaiasi.ro. Suporterii isi vor putea selecta locul dorit si metoda de plata (plata online cu cardul, transfer bancar, plata rambur ...