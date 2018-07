Supravietuitorii

Un vapor se scufunda si supravietuiesc numai 7 persoane: un barbat si 6 femei.

Dupa saptamani de asteptari, femeilor le vine pofta. Asa ca se duc la barbat si ii spun. Acesta isi face un calendar in care are in fiecare zi cate o femeie de facut dragoste.

Dupa 3 saptamani, intr-o duminica, singura lui zi libera, statea barbatul intins pe plaja, gandindu-se cum sa fuga, pentru ca nu mai rezista.

Cum statea el asa, vede un alt barbat inotand spre tarm. Bucuros incepe sa strige si cand celalalt ajunge la mal ii spune totul.

Ii mai spune:

– Acum ca ai venit tu, o sa avem 3 zile fiecare si restul liber.

La care celalalt raspunde:

– Gresit, sunt homosexual!

– Ptiu, fi-al dracu’, mi-ai mancat si duminica!!!! :D

