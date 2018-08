Supravietuitorul tragediei aviatice din Suceava se zbate intre viata si moarte. Medicii ieseni spera sa isi revina

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de sanatate a pilotului care a supravietuit in urma tragediei aviatice de la Suceava este cand foarte grava, cand stationara. Mai mult decat atat, in urma analizelor efectuate s-a constatat faptul ca leziunile cerebrale s-au extins. Medicii i-au schimbat tratamentul in speranta ca va avea o evolutie mai buna, iar pentru moment nu se pune problema unei interventii chirurgicale. Citeste si: Vesti noi de la Spitalul de Neurochirurgie! Care este starea pilotului implicat in accidentul aviatic din Suceava Reamintim ca acesta a fost transportat la Iasi cu un elicopter SMURD, dupa ce echipajele medicale din Suceava i-au acordat primul ajutor la fata locului. Acesta a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, insa medic ...