Surorile Zaharia, Alina si Elena, se dueleaza in finala!: Medalii de aur pentru Constanta la Campionatul Balcanic de tenis de masa (galerie foto)

Trif, ministrul PSD al Turismului, legaturi nebanuite cu Klaus Iohannis EXCLUSIV Bogdan Gheorghe Trif, actualul ministru al Turismului, este un politician sibian, fost președinte interimar al organizaţ ...

Tragedie pe Litoral! Un barbat a murit inecat in mare, in stațiunea 2 Mai Marea Neagră a mai făcut o victimă. Un bărbat de 50 de ani a murit, duminică (5 august) înecat în mare, în stațiunea 2 Mai. Deși a fost scos la scurt timp de salvamari și scafandri, bărbatul nu a răspuns manevrelor de resuscitare. Potrivit ISU Constanța, scafandri l-au adus pe bărbatul de 50 de ani […] The post Tragedie pe Litoral! Un bărbat a murit înecat în mare, în stațiunea 2 Mai appeared first on Cancan.ro.

Randi și „Dezbracatu”, intr-un triunghi amoros cu o escorta de lux? Cei doi au cazut in mrejele brunetei sexy: „Te-aș lua acum și…” Randi și Cătălin „Dezbrăcatu” sunt într-un scandal sexual! Presa a intrat în posesia unor conversații „picante” pe care cei doi le-au purtat, pe rând, cu o escortă de lux pe nume Mari. Din dialog reiese că atât Randi, cât și „Dezbrăcatu” o cunoșteau foarte bine pe escorta care lucrează cu două firme de profil din […] The post Randi și „Dezbrăcatu”, într-un triunghi amoros cu o escortă de lux? Cei doi au căzut în mrejele brunetei sexy: „Te-aș lua acum și…” appeared first on Cancan.ro.

Accident pe Autostrada, la iesirea din Sibiu spre Brasov: Opt raniti in urma impactului dintre trei masini. Circulatia se desfasoara doar pe banda de urgenta Opt persoane au fost rănite, duminică, în urma impactului dintre trei maşini, în zona localităţii Şelimbăr, judeţul Sibiu, la ieşirea de pe Autostradă spre Braşov. Circulaţia se desfăşoară doar pe banda de urgenţă.

Aglomeratie intre statiunile montane Predeal si Busteni. Se circula in coloana Circulaţia se desfăşoară cu dificultate, duminică, pe DN1 Braşov-Ploieşti, iar între staţiunile montane Predeal şi Buşteni s-au format coloane. Poliţiştii au instalat echipaje la Dârste şi Râşnov.

Trei militari NATO au murit in Afganistan in urma unui atac sinucigas cu bomba Un atacator sinucigaş s-a aruncat în aer duminică în regiuniea Parwan din estul Afganistanului, ucigând trei militari NATO aflaţi în patrulare şi rănind alţi patru membri ai forţelor de securitate din zonă, relatează Reuters.

Fost ministru al Educației, atac fara precedent la adresa lui Pippidi: 'Stie cineva numele imbecilului care a scris asta?' Daniel Funeriu, fost ministru al Educației, lansează un atac voalat la adresa Alinei Mungiu-Pippidi, care a luat în derâdere mitingul românilor din 10 august, spunând că aceştia sunt o masă de manevră, „nişte operatori ordinari de politică, servicii şi mass media aferentă”. Deși nu îi dă numele, Dan ...

Camelia Potec: Multumim Robert Glinta pentru trairile din finala! Robert Glinţă (21 de ani) a produs în una dintre cele mai mari performanţe ale sportului românesc în 2018. Antrenat de Silviu Anastase, spatistul născut în Piteşti a cucerit argintul la 50 m în cadrul Campionatului European din Scoţia, cu un rezultat de 24,55.

Ce mancau romanii pe vremea lui Ceausescu – „o jumatate de paine pe zi, un litru de ulei, un kilogram de zahar pe luna si pui de marimea porumbeilor” O jumatate de paine pe zi, un litru de ulei si un kilogram de zahar pe luna. Aceasta era portia romanilor, stabilita sub...