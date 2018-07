Surprinzator, Trump loveste in NATO mai eficient ca Putin. Cazul Muntenegru

Cea mai puternica alianta militara din lume are, de aproape doi ani, un inamic din interior. Acesta nu e nimeni altul decat presedintele SUA, Donald Trump, care si-a facut un obicei in a-si arata scepticismul fata de principiul "toti pentru unul si unul pentru toti", trecut in importantul articol 5, atacand unii membri ca nu contribuie cu suficiente fonduri, dar si minimizand rolul strategic si importanta unor state ale aliantei.