Surpriza! Cine este noua prezentatoare de la Adevaruri Ascunse

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dana Chera, fosta Grecu, a parasit carma emisiunii Adevaruri Ascunse de la Antena 3, iar incepand cu data de 5 mai, o noua prezentatoare va gazdui emisiunea, alaturi de Mihai Voropchievici si de Lidia Fecioru. Catalina Porumbel este noua prezentatoare de la Adevaruri Ascunse. Aceasta a debutat in lumea televiziunilor de stiri, la Realitatea TV, unde era reporter. Ulterior, dupa ruptura din interiorul postului TV, a mers la noul proiect al lui Sebastian Ghita, Romania TV. In cele din urma, ea a ajuns la Antena 3, unde a prezentat stirile de la ora 16 si apoi ”Editia de weekend”. In 2016, ea s-a casatorit cu Laurentiu Voicu, iar nasii de cununie au fostcolega sa Oana Zamfir ( fosta Stancu) impreuna cu sotul sau, se ...