Surpriza de proportii in Premier League -Manchester United invinsa acasa de 'lanterna rosie', West Bromwich

West Bromwich Albion a produs surpriza etapei a 34-a din Premier League, reusind duminica o victorie pe care nici cei mai optimisti suporteri nu o anticipau, 1-0 (0-0) pe terenul lui Manchester United, a doua clasata. Singurul gol al partidei a fost reusit in minutul 73 de Jay Rodriguez. Esecul lui United o face practic campioana a actualului sezon din Premier League pe Manchester City, care cu cele 87 de puncte acumulate este lider incontestabil, nemaiexistand sanse pentru rivala de pe Old Trafford, cu 71 de puncte, sa o mai ajunga in ultimele patru etape ramase. In ciuda victoriei nesperate, West Bromwich ramane pe ultimul loc, 20, cu 24 de puncte, si va evolua probabil sezonul urmator in Cham ...