Surpriza de proportii la FCSB! Un fost rapidist il va inlocui pe Nicolae Dica

Contractul cu Dica expira la finalul sezonului, iar Becali a anuntat in mai multe randuri ca actualul "principal" va ramane doar daca va castiga titlul in vara. Infrangerea surprinzatoare de la Iasi, 0-1 cu CSM Poli Iasi, in urma careia CFR Cluj a devenit principala favorita la titlu, l-a convins insa pe Gigi Becali ca are nevoie de un nou antrenor indiferent de deznodamantul sezonului. Mircea Rednic e dorit de Gigi Becali la FCSB din sezonul viitor. Patronul "ros-albastrilor" e decis sa renunte in vara la actualul antrenor, Nicolae Dica, chiar si daca echipa sa va reusi sa cucereasca titlul, potrivit Gazetei Sporturilor. Clujenii nu-si cer scuze dupa ce i-au suspectat pe iese ...