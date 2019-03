Surpriza de proportii la Miami Open 2019. Veste buna pentru Simona Halep

tenis google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Japoneza Naomi Osaka, Nr.1 mondial, a fost eliminata sambata in turul 3 al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Osaka a fost intrecuta in trei seturi, 4-6, 7-6 (7/4), 6-3, de taiwaneza Su-wei Hsieh, Nr.27 mondial, aceeasi jucatoare pe care o eliminase in turul 3 la Openul Australiei, in luna ianuarie. Dupa ultimul sau titlu in turneul de Mare Slem de la Melbourne, bilantul niponei, care si-a schimbat antrenorul in februarie, este deceptionant. Ea a fost eliminata din runda inaugurala la Dubai si nu a depasit turul 3 la Indian Wells, unde era detinatoarea trofeului. Ce asteapta Simona Halep de la antrenor! Daniel Dobre este de mai multe zile la Miami, alaturi de juca ...