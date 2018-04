Surpriza! Diana Belbita si-a dat intalnire la mall cu o fosta...Razboinica! S-au pozat si au ras ca doua prietene! Despre cine e vorba

Diana

Diana Belbita se bucura din plin de activitatile cotidiene de odinioara si care i-au lipsit in cele 3 luni si jumatate petrecute la Exatlon.

"Printesa Razboinica", asa cum a fost numita de Giani Kirita, a dat o fuga pana la mall, acolo unde a petrecut timpul in compania fostei Razboinice Rafaela, eliminata chiar la inceputul competitiei.

Cele doua si-au facut poze impreuna, intr-un mod extrem de jucaus, si le-au publicat pe retelele de socializare. In ciuda faptului ca cele doua au jucat in echipe diferite, iata ca in afara Exatlonului, nu exista loc de resentimente.

