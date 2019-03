SURPRIZA din partea The Cure. Revin, dupa un deceniu, cu un nou album de studio

The Cure google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trupa britanica The Cure a inregistrat un nou album de studio, primul in decurs de zece ani, potrivit declaratiilor solistului, Robert Smith. Invitat la emisiunea „The John Maytham Show”, saptamana aceasta, pentru a vorbi despre concertul pe care grupul il va sustine joi, in Capetown, Smith a facut dezvaluiri despre albumul care urmeaza „4:13 Dream”, lansat in 2008. The Killers si The Cure, capete de afis la Glastonbury 2019 „Ne bucura concertele si tocmai am terminat de inregistrat un nou album, pentru prima data in zece ani. Inca fac asta din motivele corecte”, a spus liderul trupei, citat de Billboard. Smith nu a dat mai multe detalii despre album, insa a adaugat ca ...