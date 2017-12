Surpriza! Florin Piersic nu va petrece Craciunul cu fiul sau! Ce decizie a luat baiatul lui pentru perioada Sarbatorilor de Iarna

piersic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Piersic va ramane la Cluj in perioada Sarbatorilor de Iarna si nu va bate drumul la Bucuresti, pentru a fi alaturi de fiul sau! Anul acesta, marele actor are o serie de spectacole pe care trebuie sa le onoreze si ar fi greu sa zboare pentru o zi in Capitala! La randul sau, si Florin Piersic jr va urca pe scena in cea de a doua zi de Craciun! El va juca la Sala Studio a Teatrului National Bucuresti, in productia sa „Freak Show”, o adevarata demonstratie de talent actoricesc si regizoral. "Piersic jr. realizeaza un spectacol special. „Freak Show” este un one-man-show unic in Romania, o evolutie cameleonica a unui singur actor care se transforma continuu in alt personaj, in ...