Surpriza in Hong Kong: O companie aeriana si-a scris numele gresit pe avion

Compania aeriana Cathay Pacific le-a facut vizitatorilor aeroportului din Hong Kong o surpriza: si-a scris gresit numele pe un avion Boeing 777-367, potrivit The Guardian. Echipa de comunicare a companiei a vazut partea amuzanta a erorii, si a anuntat pe twitter ca avionul a fost trimis inapoi pentru a fi reparata greseala. Imaginea a fost postata in Consiliul de Discutii al Aviatiei din Hong Kong, un grup de pentru observatorii de avion. In timp ce compania aeriana a insistat ca eroarea de ortografie a fost o greseala, unii aveau indoieli. Un inginer pentru Haeco, o companie de intretinere care opereaza in regiune, a declarat pentru South China Morning Post : "Distantele sunt prea mari pen ...