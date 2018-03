Surpriza in Italia! Alegerile au fost castigate de partidele de dreapta si extrema dreapta!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru postul national de televiziune Rai, cele patru partide din coalitia de dreapta-extrema dreapta obtin intre 31% si 41% din voturi, in timp ce M5S a adunat intre 29% si 32% din sufragii. Lunga noapte a numararii buletinelor de vot dupa alegerile parlamentare din Italia au oferit de la inceput o singura certitudine: stanga traditionala si in prezent la putere s-a prabusit, comenteaza AFP. Partidul Democrat (PD) al fostului premier M ...