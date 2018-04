Surpriza in showbiz! Brigitte Sfat se casatoreste cu unul dintre cei mai ravniti cantareti

Brigitte Sfat a uimit pe toata lumea cand a aparut in rochie de mireasa. Se pare ca vedeta se casatoreste pentru a patra oara, de aceasta data cu Nadir, unul dintre cei mai ravniti cantareti din showbiz.

Petrecerea va fi una senzationala, incarcata cu traditii si cu obiceiuri specifice culturii artistului. Nunta va fi libaneza, cu totul de la mancare si decor, pana la muzica si dansatoare, respectand traditia. Totul momentul va putea fi urmarit intr-un spectacol inedit, in aceasta seara, la „Party like a star” cu Madalina Balan, de la ora 19:55, la Antena Stars.

Brigitte a intentat divortul in februarie

Brigitte si Ilie Nastase s-au casatorit in 2013, iar relatia lor a fost presarata cu numeroase scandaluri, despartiri si impacari. Brigitte Sfat a intentat divort de Ilie Nastase in luna februarie si, in ciuda insistentelor fostului mare tenismen, pare hotarata sa nu faca niciun pas inapoi. La a doua infatisare, judecatorii au amanat decizia, din cauza unor acte pe care Brigitte le-ar fi completat gresit.

Fostul tenismen este la al patrulea mariaj, dupa cele cu Dominique Grazia, Adelaide Alexandra King si Amalia Nastase. De penultima sotie, Amalia, s-a separat in prag de Valentine’s Day in 2010, dupa 13 ani de relatie si sapte de casnicie.

