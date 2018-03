Surpriza la decernarea premiilor Oscar: Cine a fost ales cel mai bun actor in rol principal - VIDEO

Gary Oldman a fost recompensat cu trofeul Oscar la categoria "cel mai bun actor în rol principal”, pentru interpretarea din "Darkest Hour”, regizat de Joe Wright.

La categoria "cel mai bun actor în rol principal” au fost nominalizaţi Timothée Chalamet, pentru "Call Me By Your Name”, Daniel Day-Lewis, pentru "Phantom Thread”, Daniel Kaluuya, pentru "Get Out”, Gary Oldman, pentru "Darkest Hour”, şi Denzel Washington, pentru "Roman J. Israel, Esq.”.

Trofeul a fost înmânat de actriţele Jane Fonda şi Helen Mirren.

Acesta este primul trofeu Oscar câştigat de Gary Oldman, care a fost acum nominalizat pentru a doua oară în carieră.

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar, trofee atribuite în baza voturilor exprimate de membrii Academiei Americane de Film (Academy of Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS), are loc la ora transmiterii acestor informaţii la Dolby Theatre din Los Angeles.

Cea de-a 90-a gală este prezentată de Jimmy Kimmel, anunță News.ro.