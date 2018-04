Surpriza mare pentru Alex Velea! Fosta lui sotie s-a schimbat complet! Iata ce job neasteptat are acum

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inainte de Antonia, Alex Velea a trait o frumoasa poveste de dragoste cu mulatra Ana. Cei doi s-au casatorit in 2010, iar in 2014 s-au despartit oficial, dupa ce deja exista o certitudine ca artistul este deja indragostit de cea cu care astazi are doi copii. Artistul se considera un barbat implinit si a vorbit despre viata lui dinainte sa o cunoasca pe iubirea vietii sale, Antonia. „Dupa ce am terminat cu BAC-ul, m-am inscris la doua facultati. M-am dus la Electromecanica. Am si terminat-o. In 2003 m-am dus la un show de talente. M-am inscris si am castigat concursul asta. Nu stiam ce sa simt atunci cand am castigat. Credeam ca va fi o mare nebunie cand voi iesi afara. Am semnat un contract destul de mare, nu stiam in ce ...