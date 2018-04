Surpriza pentru fanii Oanei Radu! Artista va prezenta emisiunea ”Star Chef” alaturi de Nicolai Tand

Nicolai Tand Oana Radu

Indragita cantareata Oana Radu va prezenta emisiunea „Star Chef”, de la Antena Stars, alaturi de Nicolai Tand, unul dintre cei mai populari chefi din Romania.

”Am o colega noua care vine cu un suflu nou. Eu si Oana ne cunosteam de ceva vreme, am avut-o invitata de-a lungul timpului, dar uite ca niciodata nu stii ce turnura iau lucrurile”, spune Nicolai Tand despre noua lui colega.

Fanii Oanei Radu o vor putea vedea in fiecare weekend, incepand cu editia de Paste a emisiunii „Star Chef”. Toata lumea ii cunoaste talentul muzical, dar, pentru prima data, va demonstra cum se descurca si in bucatarie, sub atenta indrumare a lui Nicolai Tand. Artista marturiseste ca este entuziasmata si, in acelasi timp, emotionata: ”Sunt foarte fericita, fiindca imi vad visul cu ochii. Sunt o persoana comunicativa si mi-am dorit sa ajung in casele si in sufletele oamenilor si sper ca voi reusi sa le aduc bucurie si zambete. Sunt foarte emotionata!”, a declarat artista.

Oana Radu si Nicolai Tand ii vor intampina pe telespectatori cu o multime de surprize, atat in Sambata Mare, cat si duminica, in prima zi de Paste.

Sambata, de la ora 16.30, cei doi organizeaza o competitie culinara intre artisti. Capitani de echipa vor fi Laura Lavric si Constantin Enceanu care, cu multa voie buna, vor face pregatirile de Paste, vor face drob si vor vopsi oua.

Si duminica, de la aceeasi ora, emisiunea se transforma intr-o adevarata petrecere cu Niculina Stoican, Maria Dragomiroiu, Mioara Velicu, Gelu Voicu si alte nume mari ale muzicii populare romanesti. Nu doar telespectatorii vor avea parte de surprize, ci si invitatii. Iepurasul va veni in platoul emisiunii si le va aduce daruri tuturor celor prezenti.

