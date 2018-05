SURPRIZA! Personaj cheie din Primaria Iasi, disparut de cateva luni! Procurorii DNA nu-l mai gasesc! A fost cautat si acasa!

Tudor Vericeanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Timp de zece ani a fost la butoane in Primaria Iasi, fiind unul dintre sefii greu de clintit • Ani la rand a fost vizat de procurorii de la DNA Iasi in diferite dosare penale • De cateva luni, Tudor Vericeanu, fostul arhitect sef al Primariei Iasi, este cautat pentru a-i fi inmanata o hartie pentru care ar trebui sa dea de baut la tot cartierul: a fost scos basma curata dintr-un alt dosar de coruptie • Procurorii i-au trimis ordonanta de clasare, dar postasul a consemnat ca este mutat de la domiciliu • Tudor Vericeanu inca mai are buletinul acasa la fosta nevasta, pe o strada din Copou, si nu mai poate fi gasit acolo • De cateva zile, are telefoanele inchise • Prie ...