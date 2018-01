SURPRIZA taberei Dragnea: Cine ar putea sa-i ia locul lui Carmen Dan in fruntea Internelor

Conflictul dintre Mihai Tudose și Carmen Dan se va termina, cel mai probabil, cu demisia ministrului de Interne. Tabăra Dragnea din PSD are deja o variantă pentru înlocuirea lui Carmen Dan: actualul președinte al Comisiei de control a activității SRI, senatorul Claudiu Manda.

Jurnalistul Cătălin Tache scrie pe national.ro despre Claudiu Manda a impresionat atat prin prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si prin loviturile de imagine succesive aplicate anumitor structuri ale statului paralel. Faptul că Manda s-a dovedit unul dintre putinii pesedisti cu „cojones” a facut ca acesta sa fie vazut acum drept „solutia salvatoare” pentru orice „rana sangeranda” a PSD-ului, notează autorul.

Tabăra Tudose din PSD l-ar prefera în funcția de ministru de Interne pe Gabriel Vlase, însă, de cateva zile, Claudiu Manda este impins de la spate pentru a prelua sefia Ministerului, mai ales de catre cei care cer o „mana de fier” care nu doar sa calce, dar si sa striveasca „musuroaiele” din MAI.

„Desi nu este cu totul scos din cartile preluarii portofoliului Internelor, Gabriel Vlase nu mai este acum varianta pe care sa pedaleze insistent gruparea Tudose. Mai ales ca, daca scandalul pedofilului se va solda cu o infrangere umilitoare pentru cel mai loial ministru al lui Liviu Dragnea, este greu de crezut ca acesta va „inghiti” inca o aroganta din partea premierului. Iar toate negocierile secrete purtate inca din urma cu cateva zile pentru gasirea unui pesedist in stare sa ia in piept provocarea conducerii Ministerului de Interne intr-o perioada atat de grea, in care se asteapta inclusiv noi „Maidanuri” pe strazile marilor orase par sa fi dus la o singura solutie: Claudiu Manda. Iar sustinatorii acestuia garanteaza ca astfel, cu un personaj energic ca Manda in fruntea MAI, cel putin se va sti daca PSD va merge ori la bal, ori la spital cu controlul asupra celui mai dificil minister din intregul guvern”, scrie Tache în articolul din national.ro.

Potrivit autorului, singura problema legata de aceasta nominalizare este legata de relatia asumata de concubinaj dintre Claudiu Manda si Lia Olguta Vasilescu. „Pentru ca, data fiind „dusmania” de moarte dintre ministrul Muncii si liderii sindicatelor din Politie, Dumitru Coarna si colegii „academicieni” ar face spume la gura pe la televiziuni si in strada daca ar avea loc aceasta numire. (...) Astfel ca de „transferul” lui Manda din Parlament in Guvern se leaga multe din sperantele pesedistilor care sustin ca, daca partidul nu va intra mult mai combativ in „ring”, atunci „statul paralel” va reusi sa spulbere actuala coalitie, una in care prea multi lideri nu indraznesc sa se comporte ca si cum ar fi castigat cu adevarat alegerile. Iar cel putin din acest punct de vedere Manda este vazut de tot mai multi dintre colegii sai cam singurul care poate duce o astfel de lupta pe viata si pe moarte…”, concluzionează autorul.