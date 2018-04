Surpriza URIASA in cazul AVERII lasate de Ionela Prodan. O SINGURA persoana detine URIASA mostenire

Moartea Ionelei Prodan a lasat multe durere in sanul familiei, insa si o avere estimata de urmasii acesteia la cateva milioane de euro.

Ionela Prodan s-a stins din viata in urma cu o saptamana, insa subiectul averii nu s-a deschis pana in acest moment. Daca decesul lui Dolanescu a nascut un mare scandal intre frati, acest scenariu nu pare posibil si in familia foste soliste. Si asta in ciuda faptului ca Anamaria Reghecampf a primit toata averea.

Potrivit unor surse, se pare ca Anca i-a cedat totul Anamariei

Prodan, deoarece este sora mai mare si stie cel mai bine cum s-o managerieze.

„Anca, sora Anei, a plecat spre America azi de dimineata. In toate aceste zile, cele doua surori au umblat pe la notariate, iar Anca i-a cedat Anamariei toata averea lasata mostenire de Ionela Prodan. A spus ca e sora mai mare si ca ea stie cel mai bine ce trebuie sa faca. La ei in familie nu se pune problema de certuri, scandaluri, neintelegeri.

Nu a fost niciodata vorba despre asa ceva, scandaluri intre frati pe avere sau pe alte subiecte. Ana umbla, acum pe la toate primariile de sector, ca sa rezvolve cu actele. Ionela Prodan a lasat mostenire mai multe case, terenuri, locuri de veci, bani din drepturile de autor. E vorba despre cateva milioane de euro.”, a declarat o sursa din anturajul Anamariei Prodan Reghecampf pentru revista VIVA!

Aceeasi persoana sustine ca este foarte pisibil ca impresara sa se mute definitiv in America si o sa revina in Romania doar ocazional. ”Acum, Ana nu e hotarata ce sa faca, mai cu seama ca cea mai mare parte a vietii ei se desfasoara in America. Fetele ei studiaza acolo, baiatul cel mic joaca fotbal, deci viitorul lui va fi in strainatate, baiatul lui Reghe locuieste in Germania.

