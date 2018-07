Surpriza uriasa, Tristan Tate si-a facut deja o noua iubita! Dupa despartirea de Bianca, englezul se afiseaza cu o alta femeie

Nici nu s-au stins bine ecourile despartirii dintre Bianca Dragusanu si Tristan Tate, ca omul de afaceri englez are o noua muza! Surprinzator sau nu este vorba tot despre o blonda, semn ca barbatul o vede in fiecare reprezentanta a sexului frumos tot pe superba prezentatoare a emisiunii “ Te vreau langa mine”!

Tristan Tate socheaza! Englezul are o alta iubita! A fost vazut cu ea in buricul Bucurestiului

In aceste conditii, nu se stie cine este mai afectat dupa ruptura, dar totusi nu se poate nega evidenta! Bianca apare in public radioasa, chiar fericita, o dovada clara ca ruperea relatiei de scurta durata cu Tristan pare a fi cel mai bun lucru pe care l-a facut! De partea cealalta, Tate actioneaza si el in felul sau, incercand sa mascheze situatia.

Daca pentru unii,Tristan Tate socheaza prin abilitatea de a avea femei “fara numar” in jurul sau, ei bine, pentru cei mai multi este evident ca aparitia englezului in fata prietenilor cu o alta tanara atat de repede dupa despartirea de vedeta TV este si un pic de “praf in ochi”! Ce este adevarat si ce nu din aceste ipoteze, nu stim, cert este insa ca afaceristul englez s-a afisat, aseara, in jurul orei 20.00, la o terasa din zona Bd. Decebal,impreuna cu o blonda! Sa fie aceasta dovada ca idila cu Bianca Dragusanu este de domeniul trecutului?!

