Surprize in lotul Argentinei dupa numirea lui Aimar ca antrenor. Messi lipseste, revine Icardi

Masinile cu volan pe dreapta, INTERZISE in Romania. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul Ministrul Transporturilor a semnat ordinul prin care se interzice omologarea în România a maşinilor cu volan pe partea dreaptă. Interdicţia va intra în vigoare imediat ce ordinul va fi publicat în Monitorul Oficial. Citește mai departe...

Fotografia zilei: Mesajul #Fara penali in functii publice a ajuns si pe cel mai inalt varf din tara Mesajul campaniei #Fara penali in functii publice a ajuns si pe varful Moldoveanu, cel mai inalt varf din Romania.

Gica Hagi, virulent: semnal de alarma pentru Klaus Iohannis! Gică Hagi a tras un nou semnal de alarmă privind situația sportului românesc. Citește mai departe...

Inundatii catastrofale in India: peste 320 de oameni au murit Inundaţii catastrofale în India. Peste 320 de oameni au murit, după ce în ultima săptămână ploile musonice au făcut ravagii. Citește mai departe...

Politehnica caștiga clar derby-ul Moldovei cu FC Botoșani! Politehnica Iași a tranșat în favoarea sa derby-ul Moldovei cu FC Botoșani, scor 2-1. Prima reprima repriză a meciului a arătat că de fapt în criză era FC Botoșani și nu Poli Iași. Cu căpitanul Mihai Roman în tribună, el urmând să semneze cu FCSB, FC Botoșani a arătat rău. Ieșenii au preluat repede inițiativa […] The post Politehnica câștigă clar derby-ul Moldovei cu FC Botoșani! appeared first on Cancan.ro.

Bilanț tragic in India: peste 324 de morți in urma inundațiilor Cel puţin 324 de persoane au murit în statul indian Kerala în urma unor inundaţii devastatoare care au lăsat peste 220.0 ...

Povestea din spatele fotografiei virale cu jandarmul care sta pe scaun, dupa protestul din Piața Victoriei! Imaginea cu jandarmul care stă pe scaun după intervenția din Piața Victoriei s-a viralizat instant pe rețelele de socializare. Numită popular „Cumințenia Pământului”, fotografia are și o poveste. Ea a fost distribuită de mii de oameni, după protestul diasporei din 10 august. Fotografia a fost realizată de un jurnalist libertatea.ro cu telefonul mobil. Imaginea a […] The post Povestea din spatele fotografiei virale cu jandarmul care stă pe scaun, după protestul din Piața Victoriei! appeared first on Cancan.ro.

Incendiu in București: o persoana transportata in stare grava la spital Clipe de groază într-un cartier din Capitală. Un bărbat a fost transportat în stare gravă la spital după ce clădirea în ...

Simona Halep, dupa ce s-a calificat in semifinale la Cincinnati: ”Am schimbat jocul dupa ce a venit Darren pe teren si mi-a spus ce sa fac” Simona Halep a declarat, vineri noapte, după ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Cincinnati trecând de Lesia Ţurenko, într-un meci în care în primul set a fost condusă cu 4-1, că a avut noroc că Darren Cahill a venit pe teren în acel moment critic şi i-a spus cum să procedeze în continuare, ceea […] The post Simona Halep, după ce s-a calificat în semifinale la Cincinnati: ”Am schimbat jocul după ce a venit Darren pe teren şi mi-a spus ce să fac” appeared first on Cancan.ro.