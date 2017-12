Surprize la Opera Nationala Romana Iasi

Juniorii Operei google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Se apropie Ajunul Craciunului iar cei mici asteapta vizita celui mai iubit personaj al sarbatorilor de iarna. In pragul sarbatorilor membrii Corului de Copii Juniorii Operei au fost vizitati de Mos Craciun impreuna cu spridusii sai. ”Prietenii lui Mos Craciun” au trudit din greu pentru ca sacul sa fie plin de daruri pentru micii artisti. Echipa BZI a avut initiativa si dorinta de a fi alaturi de Opera Nationala Romana Iasi si in aceasta perioada din an, oferind cadouri si zambete pe chipurile celor 70 de copii care fac parte din Juniorii Operei. Copiii au multumim intregii echipe de jurnalisti cum stiu cel mai bine. Au pregatit un recital de colinde sub atenta indrumare a dirijorului ...