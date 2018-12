SURPRIZE si SPECTACOLE proaspete pentru MII de COPII dar si pentru marele public prezentate la BZI LIVE de managerul Ateneului - Andrei Apreotesei si actrita Alexandra Macovei - GALERIE FOTO, VIDEO 

andrei apreotesei alexandra macovei bzi live 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • Joi, 6 decembrie 2018, incepand cu ora 11.00, in lumina reflectoarelor Studioului BZI LIVE a fost prezent unul dintre cei mai performanti manageri culturali ai Iasului si nu numai - Andrei Apreotesei, directorul Ateneului din Iasi • Acesta a prezentat pe larg ultimele proiecte pregatite pentru publicul iubitor de cultura si a oferit detalii despre planurile pregatite de institutia pe care o conduce pentru Sarbatorile de Iarna sau anul 2019 • De asemenea, in emisiune, Apreotesei a fost prezent alaturi de actrita Alexandra Macovei, cea care o personifica pe faimoasa Cenusareasa • Chiar in aceasta seara (joi, 6 decembrie 2018, ora 19.00 - n.r.) in Pavi ...