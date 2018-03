Surse judiciare: DNA a gasit in casa lui Radu Mazare un pistol. Procurorii din Constanta cer acum confiscarea armei

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa „merg“ în faţa judecătorilor cu, fostul primar al municipiului Constanţa, şi cu, fost viceprimar al Constanţei.Conform portalului instanţelor de judecată, pe data de 23 ianuarie, pe rolul Secţiei Penale a Judecătoriei Constanţa a fost înregistrat dosarul cu numărul unic 1616/212/2018, având ca obiect „confiscare specială (art.315 lit. c NCPP)“.Conform portalului instanţelor de judecată, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa are calitatea de petent. Asta în timp ce Radu Ştefan Mazăre şi Gabriel Marius Stan sunt intimaţi. Primul termen a fost stabilit pentru data de 30 martie.Conform unor surse judiciare, procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa solicită confiscarea unui pistol cu gaze (defect) găsit de către procurorii DNA în timpul unei percheziţii efectuate în casa lui Radu Mazăre.Fostul primar al municipiului Constanţa le-ar fi spus procurorilor că are pistolul de la Gabriel Marius Stan, fost viceprimar al Constanţei, şi că ar fi utilizat arma pentru a face câteva poze. Pistolul a fost ridicat de către poliţişti şi expertizat. Ulterior, s-a stabilit că arma este una cu aer comprimat, defectă. Acum, procurorii, prin procedură specifică, solicită confiscarea armei (care se află la Poliţie) şi, cel mai probabil, aceasta va fi distrusă.Amintim că, în luna martie 2009, ZIUA de Constanţa arăta că primarul de la acea vreme, Radu Mazăre, a debutat în modeling. El a jucat rolul luişi a apărut pe scenă înarmat cu un pistol asortat cu vestimentaţia retro.În prezent, Radu Mazăre se află în Madagascar, unde solicită azil politic.Fostul edil-şef al constănţenilor este judecat în patru dosare penale, toate instrumentate de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie.Cauzele, denumite generic, sunt:1 - „Retrocedările din Constanţa“ - dosar soluţionat în primă instanţă. Urmează decizia ÎCCJ, care va fi definitivă. În cauză, pe data de 10 iulie 2017, Curtea de Apel Bucureşti a decis condamnarea lui Radu Mazăre la patru ani de închisoare cu suspendare, aceasta reprezentând cea mai mare pedeapsă aplicată din dosar.2 - „Terenurile din Mamaia“, în care a fost deferit Justiţiei (în aprilie 2015) alături de3 - Cel în care este „coleg“ cu fostul viceprimar al Constanţei, cu omul de afaceri, dar şi cu alte persoane, printre ele aflându-se cinci salariaţi ai Primăriei Constanţa. În cauză, ÎCCJ a dispus arestarea lui Radu Mazăre. Termenul pe fond a fost stabilit pentru data de 23 ianuarie 2018. În acest dosar, Radu Mazăre este suspectat de luare de mită (trei infracţiuni), de abuz în serviciu, dacă funcţionarul a obţinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, şi de conflict de interese în formă continuată (12 acte materiale). Cei mai sus precizaţi au fost trimişi în judecată în decembrie 2015. Tot în acest dosar, Radu Mazăre şi Sorin Strutinsky au fost arestaţi preventiv în 2015.4 - Dosarul Campusului Social Henri Coandă, unde Radu Mazăre a fost trimis în judecată (aprilie 2016) alături defost senator în Parlamentul României, şi de omul de afaceri. Dosarul se află la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a României. În cauză, Radu Mazăre este bănuit de luare de mită şi de fals în declaraţii (trei infracţiuni).