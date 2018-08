SURSE - Liberalii intrați pe LISTA NEAGRA a lui Orban: se pregatește execuția unor grei ai PNL

Ședința de luni a BPN al PNL s-a desfășurat sub presiune, după ce Ludovic Orban a propus modificarea statutului, pentru a putea demite mai ușor liderii de filiale. Potrivit unor surse politice, scopul ar fi înlăturărea șefilor de organizații care vor Congres extraordinar pentru debarcarea lui Orban.

Sursele politice au adăugat pentru MEDIAFAX că această modificare a statutului face parte din strategia lui Ludovic Orban, care vrea, din toamnă, să-i demită pe unii lideri ai organizațiilor liberale, după Consiliul Național. Vizați sunt cei care vor să ceară, la Consiliul Național din 4 august, convocarea unui Congres extraordinar pentru a-l debarca pe Orban de la șefia partidului. Liderii filialelor luați în colimator de Orban sunt: Cristian Buşoi - PNL București, toți liderii organizațiilor de sector, PNL Ilfov - Marian Petrache şi PNL Prahova - Iulian Dumitrescu, potrivit surselor citate.

Propunerea liderului PNL de a schimba statutul formațiunii scoate la suprafață disputele din interiorul partidului. Mulţi liberali, printre care şi lideri de filiale, s-au opus modificării statutului. După trei runde de numărat, în final s-au înregistrat 32 de voturi „pentru”, 17 voturi „împotrivă” şi 6 abţineri.

Printre cei care s-au opus modificării sunt chiar cei care doresc Congresul extraordinar: preşedintele PNL Bucureşti - Cristian Buşoi, liderii organizaţiilor de sector, liderul PNL Ilfov - Marian Petrache şi șeful PNL Prahova -Iulian Dumitrescu.

De asemenea, împotriva propunerii lui Orban de modificare a statutului au fost și fostul co-preşedinte al partidului, Alina Gorghiu, dar şi Gheorghe Falcă - primarul Aradului, Cristian Buican - deputat PNL de Vâlcea, Daniel Drăgulin - PNL Călărași, Cristian Chirteș - PNL Mureș, Hubert Thuma - fost deputat de Ilfov, Marin Anton - PNL Giurgiu, Bogdan Huţucă - PNL Constanța, Mugur Cozmanciuc - PNL Neamț, Anca Boagiu - lider PNL Sector 2, Eugen Pîrvulescu - PNL Teleorman şi Dan Motreanu - fost deputat de Călărași.

Fostul preşedinte PNL Sector 3, Florin Alexe, a declarat pentru MEDIAFAX că propunerea nu ar fi trebuit să treacă, deoarece nu s-a împlinit numărul de voturi necesare, respectiv 34 plus 1 din membrii prezenţi în BPN.

„Eu şi cu mai mulţi colegi ne-am opus. S-a făcut prezenţa la BPN, la început s-a spus că sunt 70 de oameni, apoi la solicitarea lui Iulian Dumitrescu, secretarul general a făcut prezenţă nominală, au fost 67 de oameni în sală, la care ulterior s-a adăugat şi domnul Petrache, deci erau 68 de oameni în sală. Majoritatea, jumătate plus unu din ei ar fi însemnat 34 plus 1, adică 35 de oameni. Au început dezbaterile, nu a plecat nimeni din sală, şi la vot, când s-a votat, la început s-au numărat 28 de mâini sus, pentru propunerea domnului preşedinte Orban, după aia cineva a zis 29, dar erau 28 de mâini, domnul preşedinte a votat 31, irelevant, deoarece ar fi trebuit să aibă 35 de voturi ca să treacă. Este vorba de jumătate plus unu dintre cei prezenţi în sală. Nu a avut acea jumătate plus unu pentru a transmite propunerea mai departe către Consiliu Naţional. Aşteptăm Consiliul Naţional, pentru că în CN această modificare trebuie să treacă cu două treimi, sunt foarte mulţi preşedinţi de filiale care de asemenea au fost nemulţumiţi şi spun că nu este normal, aşteptăm să vedem hotărârea forului superior, Consiliul Naţional”, a spus Florin Alexe pentru MEDIAFAX.

În urmă cu câteva luni, într-o ședință a Biroului Executiv al PNL, conducerea partidului a votat pentru demiterea sa de la șefia organizației liberale Sector 3. Pe 4 august, Consiliul Național va valida această decizie, alături de hotărârea excludere din partid a prim-vicepreședintelui PNL Sector 2, Viorel Cataramă.

Surse politice au precizat pentru MEDIAFAX că liberalul Dan Motreanu a spus în cadrul ședinței de luni că "liderii de filiale care îl susţin pe Ludovic Orban o fac de fapt de frică".

Contre au apărut, la ședința de luni, și în tabăra care vrea înlăturarea lui Orban de la șefia PNL. Cristina Buican i a spus lui Iulian Dumitrescu, prim-vicepreședinte al PNL și lider al senatorilor liberali, să înceteze cu încercarea de a strânge semnături de la primari și lideri de organizații pentru convocarea Congresului și să nu mai submineze conducerea, potrivit surselor MEDIAFAX. Buican i-a mai trasmis lui Dumitrescu că din cauza lui Orban a propus modificarea statutului, că prin listele cu semnături a creat agitație în interiorul partidului.

De cealaltă parte, propunerea lui Ludovic Orban de modificare a statutului partidului a avut susținerea a nu mai puțin de 35 de liberali. Printre cei care au votat „pentru” o astfel de schimbare s-au numărat prim-vicepreședinții PNL, Ilie Bolojan, Mircea Hava și Raluca Turcan, secretarul general Robert Sighiartău și mulți alți parlamentari liberali.

"Atribuţiile Biroului Politic Naţional sunt: r). analizează, coordonează, sprijină şi evaluează activitatea filialelor teritoriale şi dispune măsurile ce se impun pentru îndeplinirea obiectivelor ce decurg din strategia şi programele politice ale PNL, poate hotărâ demiterea preşedinţilor BPJ şi/sau dizolvarea BPJ în cazul încălcării grave a hotărârilor sau deciziilor partidului, cu votul a 2/3 din membrii BPN", prevede articolul 86 din actualul statut al PNL.

Propunerea liderului PNL, Ludovic Orban, adusă la articolul 86, este ca votul pentru demiterea unei președinte al organizației liberale să nu mai fie a două treimii din membrii PNL din BPN, cum este acum, ci a jumătate plus unu din membrii PNL din BPN, astfel încât şefii de filiale vor putea fi demişi mai uşor. Președintele liberal a declarat luni că, de fapt, modificarea statutului va crește performanţa electorală a formațiunii.

"Încă nu s-a modificat statutul, a fost votată o propunere în BPN, este o propunere care urmăreşte o mai bună capacitate pentru Biroul Executiv de a putea îmbunătăţi performanţa electorală a partidului, mai ales în acele filiale care, în mod evident nu se respectă deciziile partidului, campaniile naţionale ale partidului sau nuîşi ating obiectivele electorale. Este dreptul oricui să facă orice fel de contestaţie. Eu vă spun că s-a numărat cu mare mediculozitate, de trei ori, scorul a fost acelaşi oricât de mult ar fi încercat să schimbe rezultatul votului", a spus Ludovic Orban, la finalul şedinţei BPN al al PNL.

Modificarea statutului PNL adoptată în ședința de luni a Biroului Politic Național urmează să fie validată în Consiliul Național al liberalilor din data de 4 august.