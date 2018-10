SURSE Liviu Dragnea, INTALNIRE de gradul 0 cu Kelemen Hunor - Liderii PSD și UDMR, negocieri pe legea care dinamiteaza coaliția

Președintele PSD Liviu Dragnea și liderul UDMR, Kelemen Hunor, vor avea, luni, o întrevedere astfel încât formațiunea maghiară să-și prezinte punctele de vedere cu privire la legea offshore, au declarat pentru MEDIAFAX surse din conducerea social-democrată.

Potrivit surselor citate, PSD și-a dorit o discuție cu UDMR despre legea offshore până la sfârșitul acestei săptămâni, însă programul nu i-a permis lui Kelemen Hunor să se întâlnească cu Liviu Dragnea.

Delegațiile PSD-ALDE au agreat, miercuri, într-o discuție de peste două ore, la Parlament, forma finală a legii offshore care va intra „de principiu” săptămâna viitoare în dezbaterile din comisiile de specialitate, cele două partide urmând să își prezinte proiectul celorlalte formațiuni politice.

„Ne-am întâlnit pentru a ne pune de acord cu privire la unele aspect tehnice. În esență nu am avut puncta divergente, nici măcar procente. Am avut mai multe chestiuni tehnice legate de autorizări. Cel puțin poziția PSD a rămas aceeași. În esență nu a fost un subiect de fractură în coaliție, nici pe departe, am discutat fără patimă, pur tehnic, având un singur interes, ca România să câștige cât mai mult din această lege (...) 50% din producția de gaz de la Marea Neagră se tranzacționează pe bursa din România, investiția celor care operează se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar, forma pe care deja o cunoașteți și a rămas așa”, a declarat, miercuri, la Parlament, liderul deputaților PSD, Daniel Suciu, după ședința coaliției de guvernare.

La discuții au participat din partea PSD președintele formațiunii, Liviu Dragnea, liderul grupului din Camera Deputaților, Daniel Suciu, și președintele comisiei pentru Buget din Camera Deputaților, Marius Budăi. De cealaltă parte, ALDE a fost reprezentat de fostul ministru al Energiei, Toma Petcu, și de vicepreședinții formațiunii Varujan Vosganian și Andrei Gerea.

Potrivit lui Suciu, coaliția a stabilit ca „în principiu” marțea viitoare să se desfășoare ședința comisiilor parlamentare pentru adoptarea unui nou raport pe legea offshore.

Președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că mulți vorbesc despre Legea offshore la televizor sau pe holurile Parlamentului fără să fi făcut vreun calcul aplicat cu privire la cifrele din actul normativ.

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, luni, la Parlament, că esențial în reglementarea Legii offshore este interesul României, care trebuie să se axeze pe două planuri, cel economic și cel al securității energetice.

Lliderii grupurilor parlamentare de la toate partidele au discutat, miercurea trecută la Parlament, mai bine de două ore cu reprezentanți ai companiile petroliere, Exxon și OMV, dar și cu asociația The Black Sea despre Legea offshore.

Camera Deputaților a votat, pe 3 octombrie, retrimiterea la Comisii a Legii offshore care stabilește criteriile exploatării gazelor din Marea Neagră, decizia venind la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. Astfel, deputații au aprobat cu 210 voturi „pentru” și o singură abținere, retrimiterea Legii offshore la Comisii, cu termen de dezbatere o săptămână.

Președintele comisiei de Industrii din Camera Deputaților, Iulian Iancu, a declarat pe 3 octombrie, în plen, că miza modificările aduse legii offshore este de „13,5 miliarde de dolari” și că investitorii nu doresc să plătească statului român nici măcar „un dolar în plus față de redevență”.