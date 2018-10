SURSE - Ministrul Sanatații DISPUNE controale, dupa moartea lui Ilie Balaci: trimite Corpul de Control

Cum a ajuns Geanina Militaru de la Etnic sa cante la metroul din Paris: „Nu a ajutat-o nimeni!” Geanina Militaru, una dintre fostele membre ale formației „Etnic”, a făcut furori la emisiunea „Vocea României” şi a întors toate scaunele. Ea le-a mărturisit juraților că locuiește în Paris, unde se numără printre cei care cântă prin metrourile de acolo. Geanina Militaru are o poveste de viață emoționantă, cu care a reușit să emoționeze publicul, dar și […] The post Cum a ajuns Geanina Militaru de la Etnic să cânte la metroul din Paris: „Nu a ajutat-o nimeni!” appeared first on Cancan.ro.

Bote, declarații in premiera despre Bianca si ultimii ei iubiți: ”E bine ca schimba milionarii și nu fraierii!” Cătălin Botezatu nu este doar creator de modă, ci și creatorul mai multor oameni care au devenit mai celebri chiar decât el. Foștii lui manechini au ajuns medici, alții politicieni, iar unele, femei dorite în palmaresul milionarilor. (Cum câștigi bani rapid) Aflat într-un cabinet stomatologic de lux, l-am pus pe Bote să deschidă gura și să […] The post Bote, declarații în premieră despre Bianca şi ultimii ei iubiți: ”E bine că schimbă milionarii și nu fraierii!” appeared first on Cancan.ro.

Comisarul European pentru Uniunea Securitații, vizita de ultim moment in Romania. Se va intani cu Carmen Dan și cu Eduard Hellvig Comisarul european responsabil pentru Uniunea securităţii, Julian King, face, luni, o vizită oficială la Bucureşti, avân ...

Cati bani castiga, de fapt, Viorica si Ionita de la Clejani din muzica! Au ajuns la o suma record Viorica şi Ioniţă de la Clejani câștigă foarte bine din muzică, meseria pe care o practică de foarte mulți ani și cu mult profesionalism. Asociaţia ”Dragostea de la Clejani”, deținută de Ioniţă şi Viorica, a încasat o sumă record de la Primăria Sectorului 5, pentru un singur eveniment. Circa 21.500 euro au intrat în conturile […] The post Câţi bani câştigă, de fapt, Viorica şi Ioniţă de la Clejani din muzică! Au ajuns la o sumă record appeared first on Cancan.ro.

Grav accident de circulație in Calafat! Patru persoane au murit pe loc Tragedie pe DN 56, în apropiere de municipiul Calafat, unde patru persoane şi-au pierdut viaţa în urma unui accident vio ...

O carte pe zi: „Cubul de zahar”, de Nicolae Popa Considerând că secretele scrierii unui roman nu trebuie să fie la îndemâna exclusivă a scriitorului, Nicolae Popa îl face pe cititor să participe la consemnarea evenimentelor, autorul însuşi devine personaj/teoretician al romanului.

Unde poate fi comandat in Romania si cat costa iPhone XR, cel mai ieftin smartphone lansat de Apple in acest an iPhone XR a intrat pe 19 octombrie la pre-comandă în 50 de ţări, iar România se află printre cele care vor primi telefonul în primul val, spre deosebire de iPhone XS, care a întârziat o săptămână.

Tragedie in Turcia - Imigranti morti, dupa rasturnarea unei ambarcatiuni Mai multe persoane au murit după ce o ambarcațiune ce transporta imigranți s-a scufundat în apropierea localității Bodrum, pe coasta de vest a Turciei, a informat luni postul NTV, citat de site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Codrin Ștefănescu, schimb de replici cu Răzvan Prișcă: 'Sunt cozi inte ...

Cel putin noua persoane si-au pierdut viata in urma unei alunecari de teren, in Columbia Cel puţin nouă persoane şi-au pierdut viaţa şi cinci au fost date date dispărute duminică, după o alunecare de teren provocată de ploi torenţiale în nordul Columbiei, a anunţat departamentul de pompieri, potrivit Xinhua preluată de Agerpres. /* (c)AdOcean 2003-2 ...