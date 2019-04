SURSE - Pronosticul lui Dragnea la europarlamentare

Liderul PSD Liviu Dragnea a făcut în partid un pronostic neoficial cu privire la scorul de la europarlamentare.

Șeful social-democrat le-a spus șefilor de filiale că PSD va obține minimum 12 mandate de europarlamentar și că partidul poate ajunge până la 15 mandate.

„A zis că vor fi cam între 12 și 14 locuri. Dacă nu tragem vom lua 12 locuri și dacă se muncește putem să ajungem la 15 mandate”, au spus surse din conducerea PSD pentru ȘTIRIPESURSE.RO.

Dragnea s-a ferit, oficial, să ofere o estimare privind ținta PSD la europarlamentare.

Într-o conferință de presă la Parlament, liderul PSD a spus joia trecută: „Nu am avut niciodata un scor tinta, niciodata de cate ori am condus eu vreo campanie electorala. O sa luam exact atatea mandate cat or sa hotarasca romanii sa ne dea”.

Șeful PSD a ironizat sondajele de opinie care dau partidul la un scor de sub 27% la europarlamentare.

„Am vazut desene animate mai interesante decat sondajele alea. Asa era si in 2016”, a spus Dragnea.

„Locomotiva” PSD la alegerile europarlamentare, Rovana Plumb, a lansat joi un pronostic personal privind rezultatul scrutinului electoral din 26 mai:”In ceea ce priveste nivelul national eu cred că vom avea cel putin 14 colegi”.

