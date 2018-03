SURSE: SRI si Parchetul General vor publica maine protocolul secret

Laura Codruta Kovesi 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Gadea a anuntat in aceasta seara la Antena 3 ca vineri la pranz va aparea pe siteul Parchetului General, dar si pe cel al SRI, protocolul secret semnat in 2009, intre Parchetul General si SRI. Protocolul a fost semnat de Laura Codruta Kovesi si George Maior. Toate aceste lucruri se intampla dupa ce premierul Viorica Dancila a cerut in mod public desecretizarea acestor protocoale. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. mihai gadea parchetului general sri protocolul secret ...