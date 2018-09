Surse: Trump, scrisoare catre Iohannis. Liderul SUA spera ca se vor putea intalni in curand

Accident rutier intre localitatile Poarta Alba si Nazarcea. Politistii rutieri fac cercetari Un accident rutier a avut loc în această seară pe DJ 87 între localitățile Nazarcea și Poarta Albă, județul Constanța. Polițiștii rutieri au deschis o anchetă în acest caz pentru a stabili care sunt împrejurările exacte în care s-a petrecut evenimentul rutier.& ...

UPDATE. Interventie de urgenta la Medgidia. Un barbat a fost gasit spanzurat. Cadrele medicale chemate in ajutor Cadrele medicale de la Serviciul de AMbulanță Județean Constanța au fost solicitate în această seară să intervină în ajutorul unui bărbat găsit spânzurat. Victima a fost găsită la Medgidia într-o locuință de pe strada Scarlet Varnav. Polițiștii au deschis o ...

Romania - Muntenegru LIVE Liga Natiunilor VIDEO. Cosmin Contra surprinde cu echipa de start România debutează astăzi în Liga Naţiunilor, pe stadionul "Ilie Oană", din Ploieşti. Meciul cu Muntenegru va începe la ora 21:45 şi este LIVE la realitatea.net. Citește mai departe...

Rectificarea bugetara - Ordonanta atat de urgenta, de care depindea soarta tarii, a fost publicata in Monitorul Oficial la 3 zile de la adoptare Ordonanta privind rectificarea bugetara a fost publicata in Monitorul Oficial, vineri seara, dupa 3 zile de cand a fost adoptata.

Accident de munca la Mina Vulcan: doi mineri, raniti in subteran Doi mineri au suferit mai multe traumatisme, vineri după-amiază, într-un accident de muncă produs în subteranul Minei Vulcan, din Valea Jiului. Citește mai departe...

LIVE Liga Natiunilor: Romania - Muntenegru. Echipele de start Urmariti in direct pe Ziare.com desfasurarea partidei dintre Romania si Muntenegru, prima din Grupa C din Serie C a Ligii Natiunilor, de la ora 21:45.

Dragnea primește o noua lovitura naprasnica: deputat PSD de București, solidar cu Firea EXCLUSIV PSnews.ro a obținut în exclusivitate o scrisoare deschisă adresată de Gabriela Firea, actualul edil al Capitalei, colegi ...

ARO Nomad, intoarcerea "Regelui 4X4" romanesc Internauţii pasionaţi de brandul ARO şi-au imaginat cum ar fi arătat un ARO al zilelor noastre, dacă maşina ar fi fost construită în continuare. Galeria Foto. Citește mai departe...

Lidia Buble nu vrea sa auda de operații estetice! ”Trebuie sa ne iubim așa cum ne-a facut Dumnezeu”! Lidia Buble se simte excelent în pielea ei. Fluctuațiile de greutate din trecut i-au pus mari probleme, la vremea respectivă, dar artista a declarat pentru DC News că nu a avut grijă de alimentație, aceasta fiind principala cauză a problemelor. Întrebată cum arată meniul ei de fiecare zi, Lidia Buble a răspuns: ”Încerc, pe cât […] The post Lidia Buble nu vrea să audă de operații estetice! ”Trebuie să ne iubim așa cum ne-a făcut Dumnezeu”! appeared first on Cancan.ro.