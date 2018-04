Suspect arestat in cazul romanului ucis cu bestialitate in Dublin

bob google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politia a arestat un suspect in cazul romanului Ioan Artene Bob, ucis saptamana trecuta in centrul orasului Dublin, Irlanda, scrie The Irish Times. Romanul de 49 de ani care a fost gasit vineri dimineata, agonizand, intr-un parc din Dublin, cu multiple rani pe corp si care a decedat la spital, ar fi fost omorat pentru 400 de euro. El a fost transportat la spital, insa a decedat cateva ore mai tarziu, din cauza unei hemoragii puternice. In urma sa a ramas un copil de 8 ani, care este crescut de unul dintre frati si de mama victimei. Potrivit acestei publicatii, suspectul este interogat la acest moment si poate fi tinut in custodie 24 de ore fara a fi acuzat. Cel arestat are varsta de 30 de ani si a f ...