Sute de elevi din Iasi au participat la Concursul "Apa - izvorul vietii"

Palatul Copiilor din Iasi - structura Tibanesti, avand ca parteneri Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Iasi, SC ApaVital SA Iasi, Asociatia "Om Bun", Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" (TUIASI) - Facultatea de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu", a organizat la data de 17 martie Concursul "Apa - izvorul vietii" din cadrul proiectului interjudetean "Darurile Pamantului - Apa si Padurea" editia a VI-a. Apa potabila, care este indispensabila vietii, a devenit o resursa epuizabila ceea ce necesita dezvoltarea unor abordari educationale care sa determine schimbari pozitive in comportament, includerea protejarii, gestionarii apei, in stilul de viata atat al ...