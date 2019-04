Sute de elevi sunt asteptati la etapa judeteana a concursului: ''Lectura- cuvant si imagine''

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O noua primavara, un nou inceput, o noua provocare a concursului de lectura, initiat si gazduit de scoala noastra… Devenit de acum o traditie in randul copiilor si al cadrelor didactice din invatamantul primar al judetului Iasi, proiectul „Lectura- cuvant si imagine”, aprobat de ISJ Iasi in C.A.E.J. 2019, coordonat de domnul director Mihai Crauciuc-Cabur si profesorii pentru invatamantul primar Alina-Gabi Titiniuc si Ofelia Lungu si sustinut de inimoasa echipa de dascali din scoala, isi propune pentru al saptelea an consecutiv sa-i surprinda placut pe micii cititori. La concurs participa elevi din clasele a II –a , a III – a si a IV – a. Elevii care si-au facut din carte un prieten drag, selec ...