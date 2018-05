Sute de ieseni s-au distrat in cadrul unui concert memorabil organizat in fata Casei de Cultura a Studentilor

concert google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sute de ieseni s-au distrat in cadrul unui concert organizat in fata Casei de Cultura a Studentilor. Concertul a fost organizat cu ocazia festivalului studentest FeStudis. Mega petrecere in aer liber, intitulata Q - PARTY, a strans sute de studenti, dar si oamenii care treceau prin zona. Mii de studenti au marsaluit aseara pe strazile Iasului. Totul s-a incheiat cu un mega-concert - GALERIE FOTO, VIDEO Ritmurile muzicii tehno s-au facut auzite pana pe la miezul noptii, iar persoanele care au participat la petrecerea in aerul liber s-au declarat fascinati. Muzica tehno nu putea sa nu fie insotita si de un show de lasere. Atmosfera a fost intretinuta de DJ-ii locali, dar si de DJ. Shiver, invitatul ...