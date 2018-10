Sute de mii de oameni au manifestat la Berlin

Nu esti in apele tale, dar ai norocul de a chema alaturi de tine oameni care iti inspira incredere si te ajuta sa tii sub control emotiile negative.

Gheorghe Marmureanu, directorul onorific al Institutului National de Fizica Pamantului, a vorbit despre exercitiul pentru cutremur care se desfasoara in Romania. In prezent, se efectueaza o pregatire a interventiei pentru un cutremur de 7,5 pe scara Richter.

In urma sedintei CNSSU din data de 13 octombrie 2018, care a avut loc la sediul Centrului National pentru Coordonare si Conducere a Interventiei, in prezenta primului-ministru al Romaniei, doamna Viorica-Vasilica Dancila, au fost dispuse masurile necesare pentru buna desfasurare a actiunilor intreprinse in sprijinul populatiei in contextul exercitiului SEISM 2018.