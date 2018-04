Sute de mii de romani au fost afectati de cel mai mare scandal din istoria Facebook! Le-au fost colectate datele de Cambridge Analytica

Sute de mii de romani au fost afectati de cel mai mare scandal din istoria Le au fost colectate datele de Cambridge Analytica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); 78 de romani se afla printre cei 87 de milioane de utilizatori ai afectati se scandalul furtului de date. Mai exact, 78 de romani si-au instalat aplicatia "This is your digital life", conform datelor furnizate de catre Digi 24. In plus, pe langa acestia, 112.343 de romani care erau in cercul de prieteni al celor 78 ar fi afectati de aceasta problema. Cu ajutorul acestor date, companiile de consultanta precum Cambridge Analytica pot elabora mesaje personalizate in numele unui partid politic, asa cum s-a intamplat in Statele Unite si pot influenta astfel electoratul. CITES ...