SUTE de oameni striga, la unison, DEMISIA! Ministrul Transporturilor, huiduit la scena deschisa

Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a coborat, luni in mijlocul celor peste 2000 de angajati ai CFR Marfa care protesteaza acuzand situatia grava in care se afla companie si le-a spus oamenilor ca problemele lor trebuie solutionate "in liniste, fara presiune". Unul dintre protestatari i-a replicat ministrului: "Am asteptat destul!" moment in care mai multi dintre protestatari au inceput sa huiduie. Managerii spitalelor din Romania, intalnire cu premierul Viorica Dancila. Discuta despre salariile angajatilor "Sunt alaturi de voi, sunt atent la problemele voastre, stiu cu ce va confruntati si impreuna vom gasi solutii. Va multumesc pentru incurajarea pe care mi-o aratati i ...