Sute de pelerini din toata tara au ajuns deja la Iasi pentru moastele Sfintei Parascheva - FOTO

Sute de pelerini veniti de prin toate colturile tarii au ajuns in aceste zile la Iasi pentru a vizita racla unde se afla moastele Sfintei Cuvioase Parascheva. Racla cu moastele a fost mutata in interiorul Catedralei Mitropolitane, un pic mai spre centrul lacasului de cult pentru a putea permite fluxului de credinciosi sa se deplaseze mai usor. Baldachinul unde va fi amplasata racla cu moastele Sfintei Parascheva si cea a Sfintei Mucenite Ecaterina a fost montat si urmeaza sa fie impodobit cu decoratiuni florale. Totodata, a fost pregatit si culoarul unic pentru credinciosi pe care il puteti vedea in galeria foto de mai jos.