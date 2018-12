Sute de perchezitii domiciliare, pentru destructurarea gruparilor de criminalitate organizata

Pe parcursul ultimelor două săptămâni, Poliţia Română și D.I.I.C.O.T. au efectuat 250 de percheziţii pentru destructurarea unor grupări de criminalitate organizată.Au fost ridicate 14 kilograme de cannabis, bani falși, arme și echipamente IT.În perioada 16– 29 noiembrie a.c., poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizateau acţionat pentru destructurarea grupurilor infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani.Astfel, au fost organizate 56 de acțiuni operative, fiind efectuate 250de percheziții domiciliare, pentru probarea activității infracționale a 319persoane, dintre care 46 au fost reținute sau arestate și 10 plasate sub control judiciar.În urma acțiunilor au fost confiscate sau indisponibilizate bani, arme, bunuri și produse, astfel:Din categoria drogurilor: 5 grame de MDMA, 38 de comprimate Extasy, 4 doze de heroină și alte 100 de doze de substanțe psihoactive, 255 de grame de rezină de canabis, 3.338 de grame de cocaină, aproape 14 kilograme de canabis, 77 plante de canabis, 8 țigarete de canabis, peste un kilogram și jumătate de masă vegetală, 89 de comprimate, 219 plicuri cu substanță vegetală, peste 100 de grame de substanțe purverulente, 12 cântare electronice și 21 grindere.Bani: aproape 170.000 de lei, 17.000 de euro, 80 de lire sterline, 50 de euro falsificați;Produse accizabile: 20 de kilograme de tutun și2.000.000 de țigări de contrabandă;Arme: 2 arme de foc, 5 cartușe, 2 arme albe, 741 de cutii cu materiale pirotehnice;Echipamente IT: 15 HDD, 3 unități centrale, 22 de laptopuri, 15 tablete, 131 de telefoane mobile, 98 de cartele SIM și 146 de medii de stocare.Totodată, a fost instituit sechestru pe un imobil și asupra a 16 autoturisme.În activităţile desfăşurate de poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., au fost angrenaţi şi poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene, luptători de la acţiuni speciale şi jandarmi.