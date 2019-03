Sute de persoane au fost arestate in cadrul celei mai ample operatiuni Interpol pe linia combaterii traficului cu arme

trafic arme google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politiile din opt tari din America Latina, sub coordonarea Interpol, au desfasurat mai multe raiduri la gruparile de traficanti de arme, anunta Interpol, citat de AFP. Raidurile au dus la arestarea a 560 de persoane implicate in traficul de arme, intre care una suspectata ca furniza arme Armatei de eliberare nationala din Columbia (ELN), mai spune sursa citata. Aceasta operatiune s-a derulat pe parcursul unei saptamani si a mobilizat agenti de politie din Mexic si Columbia. Au fost confiscate in total 857 arme de foc, intre care doua pusti de asalt AK-47 in Costa Rica, aproape 40.000 de gloante, 20 de grenade si diverse uniforme de politie sau militare. Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi s ...