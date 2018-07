Sute de pesti morti pe Jijia Iata din ce cauza s a produs acest dezastru ecologic google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cotidianul BUNA ZIUA IASI va prezinta cauzele dezastrului ecologic produs in apele din judet. Cercetatorul iesean Silviu Gurlui, de la Facultatea de Fizica din cadrul Universitatii Alexandru Ioan Cuza (UAIC) Iasi, a semnalat aparitia mai multor pesti morti la suprafata apei din bratul vechi al raului Jijia, administrat de Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare (ANIF). Se pare ca totul a pornit de la descompunerea in exces a unor plante acvatice, proces ce a dus la scaderea masiva a oxigenului din apa, cresterea azotului si, in final, la decesul pestilor. Citeste si: Dezastru ecologic la Ciric: "Efectiv lumea se ...