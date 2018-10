Sute de presedinti de birouri electorale din toata tara se retrag inainte de referendum

Referendum google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Situatie fara precedent inainte de organizarea unui scrutin in Romania. Mai sunt doar cateva zile pana la referendum, iar sute de presedinti de birouri electorale, din toata tara, s-au retras din functie si trebuie inlocuiti. Cei mai multi au invocat motive personale, dar sunt si unii nemultumiti de banii pe care i-ar fi primit. In Arad, din cei peste 430 de presedinti de sectii de votare, mai bine de un sfert au cerut sa fie inlocuiti. Marius Jorza, presedinte demisionar: “Am venit sa ma retrag. Am o problema personala. Am fost anuntat in ultimul timp, in ultimul moment si nu am sa pot merge... probleme personale.” Cosmin Branc, presedinte Biroul Electoral de Circumscriptie Arad: “Au ...