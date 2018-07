Sute de sanctiuni au fost aplicate de politistii locali din Constanta intr-o saptamana. Ce nereguli au sanctionat agentii

”Pe aceasta cale, aducem in atenția opiniei publice totodata ca nerespectarea normelor legale care intra in sfera de competentă a poliției locale, poate atrage răspunderea contravenționala a persoanei fizice sau juridice. Numai împreuna putem asigura un climat de siguranța și disciplina in municipiul Constanta!” - au transmis reprezentanții Direcției Generale Poliția Locală Constanța.

1578 de sancțiuni contravenționale în valoare de 332.600 lei au fost aplicate de polițiștii locali din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța, în urma controalelor efectuate săptămâna trecută.Potrivit Direcției Generale Poliția Locală Constanța, în intervalul 9-15 iulie a.c, au fost efectuate controale în municipiul Constanta și Stațiunea Mamaia pentru verificarea respectării prevederilor legale referitoare la: menținerea curățeniei, tulburarea ordinii și liniștii publice, circulației pe drumurile publice, protectia mediului, depistarea persoanelor care apelează la mila publicului, depistarea persoanelor care nu -și îndeplinesc obligațiile legale privind deținerea unui animal de companie, activitățile de comerț ilicit desfășurate pe plaja, urmărirea legalității lucrărilor de construcții, modului in care se intervine in domeniul public, desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piața de către operatorii economici, etc.La nivelul Directiei Generale Poliția Locală Constanța au fost înregistrate 482 abateri constatate cu privire la nerespectarea normelor legale care se refera la circulația și fluidizarea traficului rutier de pe bulevardele și municipiului, în special opriri/staționări neregulamentare pe arterele intens circulate din oraș.Conform sursei citate, scopul acestor activități de verificare si control a fost cel al fluidizării traficului rutier.Vizate au fost și persoanele care circulă cu mijlocul de transport public în comun și care nu dețin titlu de călătorie valabil.În acest domeniu au fost sancționați contravențional 646 de călători.Nici abaterile din domeniul disciplinei in construcții, protecției mediului și activității comerciale nu au lipsit și dam cu titlu de exemplu câteva fapte depistate: executarea de construcții fără a detine actul final de autoritate al administrației publice pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor corespunzător măsurilor prevăzute de lege, acte de comerț ilicit pe plaja, dar și in zona adiacentă pietelor agroalimentare constănțene, desfășurarea de activități comerciale fără a deține autorizație/ program de funcționare, încălcarea normelor privind menținerea curățeniei in municipiul Constanta și protejarea mediului inconjurator.În ceea ce privește desfașurarea comerțului ilicit au fost sanctionate 70 de persoane care comercializau ambulant.